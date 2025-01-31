Минтруд подготовил законопроект о выплатах матерям-героиням

23:39, 31 января 2025, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект, который предусматривает введение ежемесячной выплаты в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, получивших почётное звание «Мать-героиня». Соответствующий проект федерального закона был опубликован на официальном сайте для размещения проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в прошлом году размер ежемесячной денежной выплаты составлял 66,1 тысячи рублей. В 2025 году женщины будут получать по 72,4 тысячи рублей, в 2026 году – 75,6 тысячи рублей, а в 2027 году — 78,6 тысячи рублей. Предполагается, что размер выплаты будет ежегодно индексироваться 1 февраля.

Таким образом, женщинам, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня», будут предоставлены социальные гарантии, аналогичные тем, что предоставляются Героям Труда Российской Федерации.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты уточнили, что выплата будет назначаться автоматически на основании данных о присвоении почётного звания «Мать-героиня». Женщинам, которым звание было присвоено до вступления закона в силу, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года.