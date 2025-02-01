Пожарные потушили автомобиль на улице Дружбы в Великих Луках

08:41, 01 февраля 2025, ПАИ

Автомобиль горел у дома № 5 на улице Дружбы в Великих Луках. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние автомобили, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Обстоятельства произошедшего выясняются.