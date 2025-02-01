Пожарные потушили автомобиль на улице Дружбы в Великих Луках
Автомобиль горел у дома № 5 на улице Дружбы в Великих Луках. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние автомобили, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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