Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

11:40, 01 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён героям-лётчикам, которые участвовали в освобождении Псковской области и прорыве линии «Пантера».

«История об их подвигах, об их поисках, о памяти. Записано в Псковском музее-заповеднике на фоне диорамы «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года». К слову, один из авторов диорамы, заслуженный художник РСФСР Георгий Марченко, был участником Сталинградской битвы, годовщина которой будет завтра, в это воскресенье», – отметил глава региона.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. В первом видео речь шла о памятнике освободителям Пскова у площади Героев-Десантников на месте форсирования реки Великой в 1944 году.