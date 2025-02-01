Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён героям-лётчикам, которые участвовали в освобождении Псковской области и прорыве линии «Пантера».
«История об их подвигах, об их поисках, о памяти. Записано в Псковском музее-заповеднике на фоне диорамы «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года». К слову, один из авторов диорамы, заслуженный художник РСФСР Георгий Марченко, был участником Сталинградской битвы, годовщина которой будет завтра, в это воскресенье», – отметил глава региона.
Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. В первом видео речь шла о памятнике освободителям Пскова у площади Героев-Десантников на месте форсирования реки Великой в 1944 году.
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