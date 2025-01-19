Михаил Ведерников запустил новую рубрику к 80-летию Победы

13:59, 19 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников запустил новую рубрику к 80-летию Великой Победы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Буду рассказывать о памятных местах и событиях, которые связаны с историей Великой Отечественной войны в Псковской области», – уточнил он.

Первый выпуск посвящён памятнику освободителям Пскова у площади Героев-десантников, на месте форсирования реки Великой в 1944 году.

«Это сквер и аллея Победы, где, в том числе, установлены памятные бюсты бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. В этом году их подвигу исполнится уже 25 лет», – подчеркнул Михаил Ведерников.