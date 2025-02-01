Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый экспонат выставки «Предметный мир войны» появился в Псковском музее-заповеднике

Новый экспонат выставки «Предметный мир войны» появился в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

  • Новый экспонат выставки «Предметный мир войны»
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Новый экспонат выставки «Предметный мир войны»
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Новый экспонат выставки «Предметный мир войны»
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Новый экспонат выставки «Предметный мир войны»
    Фото: Псковский музей-заповедник

Он представлен в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Это кожаный поясной ремень командирского состава Рабоче-крестьянской Красной армии образца 1932 года, входивший в снаряжение комсостава до 1945 года.

Ремень принадлежал офицеру Красной Аармии, Герою Советского Союза Виктору Бонину, который был уроженцем деревни Антропово Усвятского района. В марте 1945 года он принимал участие в Восточно-Померанской операции, в апреле – мае того же года – в штурме Берлина. Награждён медалью «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 февраля 2025

Почему нужно установить в доме автономный пожарный извещатель, рассказали псковичам
01 февраля 2025

Победителей конкурса самодельных открыток определяют в «Михайловском»
01 февраля 2025

В честь 80-летия Великой Победы Союзное государство проведёт 48 мероприятий
01 февраля 2025

Новый экспонат выставки «Предметный мир войны» появился в Псковском музее-заповеднике
01 февраля 2025

Работа над спектаклем по мотивам повести «Собачье сердце» идёт в Великолукском драматическом театре
01 февраля 2025

180 мест падения самолётов ВОВ установили на территории Псковской области
01 февраля 2025

Литургия в честь святителя Тихона прошла в храме Воскресения Христова в Куньинском районе
01 февраля 2025

Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...