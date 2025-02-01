Новый экспонат выставки «Предметный мир войны» появился в Псковском музее-заповеднике

14:35, 01 февраля 2025, ПАИ

Новый экспонат выставки «Предметный мир войны» появился в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник







Он представлен в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Это кожаный поясной ремень командирского состава Рабоче-крестьянской Красной армии образца 1932 года, входивший в снаряжение комсостава до 1945 года.

Ремень принадлежал офицеру Красной Аармии, Герою Советского Союза Виктору Бонину, который был уроженцем деревни Антропово Усвятского района. В марте 1945 года он принимал участие в Восточно-Померанской операции, в апреле – мае того же года – в штурме Берлина. Награждён медалью «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».