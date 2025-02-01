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Почему нужно установить в доме автономный пожарный извещатель, рассказали псковичам

Почему в каждом доме должен быть установлен автономный пожарный извещатель, рассказали в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Скриншот телеканала «Первый Псковский»

Специальные датчики предупреждают о возгорании, даже если дома никого нет. При этом датчик почувствует, если дым появился в подъезде. Уход за ними минимальный – только протирать от пыли и заменить батарейку раз в полтора года.

«Автономный пожарный извещатель – это эффективный прибор для предотвращения пожаров, особенно это важно для семей, где есть маленькие дети», – отметила заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы Пскова ГУ МЧС России по Псковской области Олеся Кузьменко.

Благодаря государственной программе многодетным и малоимущим семьям вся система монтируется бесплатно. Этим занимаются органы социальной защиты.

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