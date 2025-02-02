Депутаты Псковской гордумы поздравили участника Сталинградской битвы

11:32, 02 февраля 2025, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы поздравили участника Великой Отечественной войны, члена Псковского регионального отделения Союза женщин России Людмилу Лукиничну Трофимову с 82-ой годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

На сегодняшний день Людмила Лукинична является единственным участником Сталинградской битвы, проживающим в Пскове.

В сентябре 1942 года, в возрасте 15 лет, она ушла на фронт вместе с отцом и оказалась в самом центре Сталинградской битвы, где оказывала помощь раненым солдатам.

Она прошла всю войну от Сталинграда до Литвы и была награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

В Псковской городской Думе отметили, что Людмила Лукинична является символом мужества и стойкости, живым свидетелем героических событий. Они подчеркнули, что она настоящий патриот, который активно помогает военным, участвующим в специальной военной операции, и пишет письма поддержки ребятам на фронте.

Депутаты Псковской гордумы пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, душевной стойкости, бодрости духа, внимания родных и близких.