Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Депутаты Псковской гордумы поздравили участника Сталинградской битвы

Депутаты Псковской городской Думы поздравили участника Великой Отечественной войны, члена Псковского регионального отделения Союза женщин России Людмилу Лукиничну Трофимову с 82-ой годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПГД

На сегодняшний день Людмила Лукинична является единственным участником Сталинградской битвы, проживающим в Пскове.

В сентябре 1942 года, в возрасте 15 лет, она ушла на фронт вместе с отцом и оказалась в самом центре Сталинградской битвы, где оказывала помощь раненым солдатам.

Она прошла всю войну от Сталинграда до Литвы и была награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

В Псковской городской Думе отметили, что Людмила Лукинична является символом мужества и стойкости, живым свидетелем героических событий. Они подчеркнули, что она настоящий патриот, который активно помогает военным, участвующим в специальной военной операции, и пишет письма поддержки ребятам на фронте.

Депутаты Псковской гордумы пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, душевной стойкости, бодрости духа, внимания родных и близких.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 февраля 2025

Гололедицу и до –5 градусов прогнозируют в Псковской области 3 февраля
02 февраля 2025

Депутаты Псковской гордумы поздравили участника Сталинградской битвы
02 февраля 2025

Митрополит Матфей принял участие в соборном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
02 февраля 2025

Снег и до +1 градуса ожидается в Псковской области сегодня
02 февраля 2025

День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве отмечается 2 февраля
01 февраля 2025

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Себежском районе
01 февраля 2025

Выставка урбанистических пейзажей открылась в Пскове
01 февраля 2025

Интерактивную программу «Чтобы знали! Чтобы помнили!» провели в Новоржеве

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...