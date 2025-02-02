Губернатор Псковской области и директор центрального парка ВС РФ «Патриот» договорились о сотрудничестве

13:37, 02 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор центрального парка ВС РФ «Патриот» Игорь Барсков договорились о сотрудничестве. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова











«Вместе с семьёй посетил центральный парк ВС РФ «Патриот» по приглашению директора Игоря Барскова. В рамках экскурсии увидели большую часть площадок. В том числе, осмотрели танк, найденный на территории Псковской области. Вбили имена наших родных ветеранов в музейном комплексе «Дорога памяти» (нашли даже их фотографии)», – рассказал Михаил Ведерников.

Кроме того, Михаил Ведерников с семьёй посетил главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации. Губернатор Псковской области отметил, что это, вероятно, одно из самых красивых и величественных архитектурных произведений современной России.

«С Игорем Александровичем договорились о сотрудничестве. Будем отправлять сюда группы псковских детишек, чтобы они могли познакомиться с комплексом. Уже дал поручение проработать соответствующие механизмы реализации», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также поблагодарил Игоря Барскова за экскурсию и порекомендовал всем по возможности посетить данный парк.

«Коротко описать комплекс сложно – он очень большой, с самыми разными локациями и возможностями. Поэтому просто ещё раз настоятельно рекомендую обязательно запланировать туда поездку – незабываемые впечатления и эмоции гарантированы всей семье», – заключил Михаил Ведерников.