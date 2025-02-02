125 лет исполнилось Бельской школе в Печорском районе
Своё 125-летие отпраздновала Бельская школа Печорского района, пишет газета «Печорская правда».
Как и во многих учебных заведениях, 1 февраля в Бельской школе прошёл вечер встречи выпускников. В актовом зале собрались учителя, учащиеся, выпускники и гости.
«Все с нетерпением ждали этого дня, чтобы встретиться со своими одноклассниками и учителями, которых, возможно, не видели много лет, а также поздравить любимую школу с юбилеем», – отмечается в газете.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 февраля 2025
Памятный митинг в честь 82-й годовщины победы в битве за Сталинград состоялся в Пскове
02 февраля 2025
Губернатор Псковской области и директор центрального парка ВС РФ «Патриот» договорились о сотрудничестве