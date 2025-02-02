125 лет исполнилось Бельской школе в Печорском районе

18:36, 02 февраля 2025, ПАИ

Своё 125-летие отпраздновала Бельская школа Печорского района, пишет газета «Печорская правда».

Как и во многих учебных заведениях, 1 февраля в Бельской школе прошёл вечер встречи выпускников. В актовом зале собрались учителя, учащиеся, выпускники и гости.

«Все с нетерпением ждали этого дня, чтобы встретиться со своими одноклассниками и учителями, которых, возможно, не видели много лет, а также поздравить любимую школу с юбилеем», – отмечается в газете.