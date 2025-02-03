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Общество

«Почта России» запустила досрочную подписную кампанию на второе полугодие

С 1 февраля по 31 марта клиенты «Почты России» смогут выписать печатные издания на второе полугодие 2025 г. по ценам предыдущего периода, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

В акции участвуют более 1 300 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru, в мобильном приложении «Почты России», во всех почтовых отделениях и у почтальонов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Клиенты почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» нужно выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка, или перейти в карточку выбранного издания и выбрать раздел «Дерево добра» при оформлении подписки.

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