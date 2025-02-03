Игорь Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч»

11:27, 03 февраля 2025, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 февраля, в 14:00.

Игорь Иванов расскажет о рентабельности и модернизации профсоюзных санаториев, повышении качества сервиса, каким образом лечебно-оздоровительные учреждения решают вопрос дефицита медицинских кадров, как меняется средний возраст отдыхающих в санаториях и чем привлекают псковские санатории жителей регионов России.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».