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Общество

Игорь Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 февраля, в 14:00.

Игорь Иванов. Фото: ПАИ

Игорь Иванов расскажет о рентабельности и модернизации профсоюзных санаториев, повышении качества сервиса, каким образом лечебно-оздоровительные учреждения решают вопрос дефицита медицинских кадров, как меняется средний возраст отдыхающих в санаториях и чем привлекают псковские санатории жителей регионов России.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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Игорь Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч»
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