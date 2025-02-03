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Общество

Псковские волонтёры готовы поехать ликвидировать последствия ЧС на побережье Чёрного моря – Дмитрий Яковлев

Десятки заявок поступили от добровольцев Псковской области, готовых работать в зоне ЧС в Краснодарском крае. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев.

Дмитрий Яковлев. Фото: ПАИ

Для волонтёров будут обеспечены все условия. Поездка будет проходить с 24 февраля по 6 марта. Дорога до места работы будет оплачена, а на месте добровольцам предоставят всё необходимое.

«Размещение, питание, обеспечение средствами защиты возлагается на Краснодарский край. Ребят там расселят, обеспечат их питанием и выдадут весь необходимый инвентарь для работы», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.

Всего в делегацию войдут десять волонтёров. Если желающих будет больше, то будет проводиться отбор, уточнил врио председателя профильного комитета.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Если желающих будет больше, то будем проводить отбор. Уже несколько псковичей там сейчас работают, и они, действительно, рассказывают, что это серьёзная тяжелая физическая работа. Акцент мы будем делать на тех людях, кто настроен работать, обладает достаточными физическими силами и крепким здоровьем. Кроме того, упор сделаем на тех ребят, кто занимается волонтёрством в сфере экологии», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.

Курирует поездку комитет по молодёжной политике Псковской области. Каждому волонтёру за работу будут проставлены волонтёрские часы на платформе ДОБРО.РФ.

Ранее сообщалось, что в Псковской области объявлен набор добровольцев для ликвидации последствий ЧС на побережье Чёрного моря. Предварительную регистрацию для отбора можно пройти здесь.

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