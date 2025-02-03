Псковские волонтёры готовы поехать ликвидировать последствия ЧС на побережье Чёрного моря – Дмитрий Яковлев

13:31, 03 февраля 2025, ПАИ

Десятки заявок поступили от добровольцев Псковской области, готовых работать в зоне ЧС в Краснодарском крае. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев.

Для волонтёров будут обеспечены все условия. Поездка будет проходить с 24 февраля по 6 марта. Дорога до места работы будет оплачена, а на месте добровольцам предоставят всё необходимое.

«Размещение, питание, обеспечение средствами защиты возлагается на Краснодарский край. Ребят там расселят, обеспечат их питанием и выдадут весь необходимый инвентарь для работы», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.

Всего в делегацию войдут десять волонтёров. Если желающих будет больше, то будет проводиться отбор, уточнил врио председателя профильного комитета.

«Если желающих будет больше, то будем проводить отбор. Уже несколько псковичей там сейчас работают, и они, действительно, рассказывают, что это серьёзная тяжелая физическая работа. Акцент мы будем делать на тех людях, кто настроен работать, обладает достаточными физическими силами и крепким здоровьем. Кроме того, упор сделаем на тех ребят, кто занимается волонтёрством в сфере экологии», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.

Курирует поездку комитет по молодёжной политике Псковской области. Каждому волонтёру за работу будут проставлены волонтёрские часы на платформе ДОБРО.РФ.

Ранее сообщалось, что в Псковской области объявлен набор добровольцев для ликвидации последствий ЧС на побережье Чёрного моря. Предварительную регистрацию для отбора можно пройти здесь.