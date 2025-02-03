Около 80 человек участвует в акции «Ольгинский десант» в Псковской области

14:30, 03 февраля 2025, ПАИ

Около 80 человек принимает участие в Молодёжной патриотической акции «Ольгинский десант. Десант Победы» в Псковской области, организованной региональным отделением Российских студенческих отрядов. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель акции Алексей Алексеев.



Фото: организаторы акции, а также из телеграм-канала Олега Майорова, Геннадия Афанасьева



Фото: организаторы акции, а также из телеграм-канала Олега Майорова, Геннадия Афанасьева



Фото: организаторы акции, а также из телеграм-канала Олега Майорова, Геннадия Афанасьева



Фото: организаторы акции, а также из телеграм-канала Олега Майорова, Геннадия Афанасьева



Фото: организаторы акции, а также из телеграм-канала Олега Майорова, Геннадия Афанасьева



Фото: организаторы акции, а также из телеграм-канала Олега Майорова, Геннадия Афанасьева



Фото: организаторы акции, а также из телеграм-канала Олега Майорова, Геннадия Афанасьева



Фото: организаторы акции, а также из телеграм-канала Олега Майорова, Геннадия Афанасьева



Фото: организаторы акции, а также из телеграм-канала Олега Майорова, Геннадия Афанасьева

















Проект охватил пять муниципалитетов Псковской области – Палкинский район, Дновский, Порховский, Дедовичский и Невельский муниципальные округа. В рамках акции в регион в том числе приехали молодые люди из Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии и Витебской области Белоруссии.

Участники проекта оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, участникам СВО и их семьям, а также занимаются благоустройством территорий социально значимых объектов. «Особое внимание в этом году уделяем памятникам, связанным с Великой Отечественной войной: братским захоронениям, обелискам и монументам», – отметил Алексей Алексеев.

В частности, молодые люди помогают в расчистке снега, колке дров, подготовке библиотек под обновление фонда, подчеркнул он. Кроме того, участники акции проводят профориентационные уроки в школах, профилактические занятия о вреде наркотиков, а также прикладные мастер-классы. Также для учащихся в районах проводят киноуроки и квизы, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Школьники под руководством участников акции напишут письма, которые затем отправят в зону СВО.

Добавим, что акция проходит при поддержке правительства Псковской области и Псковского государственного университета. Проект в том числе был в числе победителей в конкурсе молодёжных проектов региона.

Акция продолжится в марте. Планируется, что в Пушкиногорский район поедет отряд «Старейшина», куда войдут руководители региональных отделений студенческих отрядов СЗФО, добровольческих и молодёжных объединений округа.