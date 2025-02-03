Более 800 тысяч рублей взыскали псковские судебные приставы с логистической компании в пользу заказчика

18:16, 03 февраля 2025, ПАИ

Псковская логистическая компания допустила ряд нарушений при транспортировке оборудования для виноделия в Ростовскую область, тем самым нарушив условия договора. Заказчик не только понёс убытки, но и столкнулся с задержками в запуске производственного процесса. Заказчик обратился в суд, сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В результате рассмотрения материалов дела суд постановил взыскать с транспортно-логистической компании в пользу юридического лица сумму задолженности, а также судебные издержки.

Общая сумма к взысканию составила 862 тысячи рублей. В рамках исполнительного производства, возбуждённого судебным приставом-исполнителем, в отношении компании-должника был наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств и наложен арест на расчётные счета.

Деньги, находящиеся на этих счетах, были принудительно взысканы.