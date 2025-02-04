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Общество

Климатолог рассказал о негативном влиянии зимнего тепла на здоровье

Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал о негативном влиянии зимнего тепла на здоровье. Об этом пишут «Известия».

По словам климатолога, аномально высокие температуры в средней полосе России в январе вызваны несколькими волнами теплого воздуха. Из-за глобального потепления эти волны стали более частыми и продолжительными.

Зимние волны тепла приводят к тому, что люди чаще болеют, особенно страдают метеозависимые. Однако медиков волнуют также и летние волны жары, во время которых страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Другое последствие – смещение «южных» болезней на север. «Например, лихорадка Западного Нила, малярия тоже идут на север, больше становится и клещей – переносчиков энцефалита», – отметил эксперт.

При этом выращивать теплолюбивые культуры на более северных территориях не получится из-за заморозков, которые все равно будут. В целом волны тепла и жары будут случаться все чаще, уточнил эксперт.

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