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Общество

Российские паспорта получили переехавшие в Псковскую область из Германии соотечественники

Переехавшие в Псковскую область из Германии супруги Владимир и Ирина Клостер получили паспорта граждан России. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Здесь и далее: скриншот с телеканала «Первый Псковский»

Паспорта соотечественникам выдал начальник отдела подполковник полиции Алексей Пятериков. В церемонии также приняла участие уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.

Супруги уехали в Германию из Казахстана более 20 лет назад. Там они жили в Берлине. А переехали в Псковскую область из Берлина в рамках программы переселения соотечественников.

«Только после 24 лет жизни в Германии я осознала, что значит для меня Родина. Что значит для меня быть русской. Что значит для меня быть причастной к этому большому великому народу российскому, к этой культуре», – поделилась Ирина Клостер.

Владимир Клостер, в свою очередь, обратил внимание на то, что в Германии они не чувствовали себя как на Родине.

«Наши соотечественники сегодня имеют возможность переехать на территорию нашего региона. Для этого необходимо обратиться в миграционную службу МВД России по Псковской области и уже у нас признать себя участником программы по переселению соотечественников. Такая процедура занимает порядка 30 дней. Далее после того, как гражданин получает удостоверение участника госпрограммы, он имеет право уже подать документы на гражданство Российской Федерации, – пояснила Елена Полонская.

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