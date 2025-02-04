Мороз до -14 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 5 февраля

11:12, 04 февраля 2025, ПАИ

5 февраля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС.

На дорогах местами гололедица. Будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -9...-14 градусов, днем -1...-6 градусов. Атмосферное давление выше нормы.