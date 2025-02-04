Воду отключат на некоторых улицах Великих Лук 5 февраля
На некоторых улицах в Великих Луках временно отключат водоснабжение 5 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Великих Лук.
Воду отключат с 9:00 до окончания работ в связи с ремонтом водопровода на участке от Пограничной до Баррикадной улицы.
Водоснабжение будет приостановлено в домах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 12, 14, 15а, 16, 17, 22/20, 24, 26, 28, 30 на Пограничной улице, в домах № 7 и 19 на улице Баррикадной и в доме № 22/9 на улице Пяти Танкистов. Также водоснабжение временно прекратят в СИЗО-2 УФСИН России на улице Горицкой.
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