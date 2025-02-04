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Общество

Михаил Ведерников провёл совещание по ситуации с повышенными счетами за электроснабжение

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по вопросу расчёта платы за электрическую энергию на территории региона сегодня, 4 февраля. С чем связаны повышенные счета за электроснабжение, глава региона рассказал в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников отметил, что к нему поступили сотни обращений от жителей Псковской области, в основном из Псковского района, в связи с увеличением счетов за услуги.

«С прошлого года Правительством РФ были введены диапазоны объёмов потребления электрической энергии населением. Если не вдаваться в детали, принцип диапазона – «кто больше потребляет, тот больше платит». Регионам дали возможность определить размер диапазона самостоятельно», - отметил он.

«Мы приняли такие диапазоны, которые позволили максимально защитить население, поэтому прошлый год мы достаточно безболезненно прожили, многие даже не знали, что такие диапазоны были введены. В ноябре прошлого года пространство для маневра сузилось. Для диапазонов на федеральном уровне были введены соответствующие пределы. Всё, что за пределами, перекладывается на регион, юридические лица, бюджетные организации. Бесконечно это делать невозможно, поэтому мы были вынуждены и свои пределы уменьшить», – сказал губернатор.

«Мы проанализировали ситуацию. На наш взгляд, причина в том, что процесс не был организован достаточно корректно. Чтобы войти в нужный диапазон, платить меньше, пользователи электроплит и электроотопления должны были предоставить в «Псковэнергосбыт» технический паспорт жилого помещения. Но узнать об этом они могли только на сайте или в социальных сетях «Псковэнергосбыта». Более того, с 2013 года паспорта БТИ стали необязательными, поэтому у большинства людей этих паспортов физически на руках просто нет», - сообщил Михаил Ведерников.

Сейчас всем, кого коснулась эта проблема, нужно оперативно сделать техпаспорт и передать данные в энергокомпанию. С момента вступления документа в силу будут делать перерасчёты, сообщил глава региона. «Поторопитесь, чтобы за февраль квитанции пришли уже корректные и адекватные», – отметил он

Получить информацию можно в контактном центре «Псковэнергосбыт» по телефону (+7 8112) 60-60-00. Если по этому номеру не отвечают, можно звонить в региональный комитет по тарифам по телефону +7 (8112) 299-905 (доб. 100).

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