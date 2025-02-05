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Общество

Сотрудники МВД получили полномочия самостоятельно выдворять мигрантов

Сотрудники МВД РФ получили полномочия самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев из России за нарушения по КоАП РФ. Изменения в законодательстве были приняты в августе 2024 года и вступили в силу сегодня, 5 февраля, пишет «РИА Новости».

Фото: ПАИ

Полномочиями по выдворению мигрантов наделены в частности начальники территориальных органов полиции и их заместители, а также руководители структурных подразделений по контролю за оборотом наркотиков, по вопросам миграции и их заместители.

Кроме того, за отдельные нарушения иностранцами режима пребывания в России, принять решение о выдворении смогут начальники линейных отделов, управлений полиции на транспорте и их заместители.

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