Скорость интернета в Изборске выросла в 80 раз

11:32, 05 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов пообщались с участниками ТОС из Изборска, которые выиграли два гранта для проведения интернета. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В апреле 2024 года в Псковской области завершился конкурс проектов, реализуемых ТОС. Выиграли два проекта – «Изборск»: «Интернет в Изборске. Этап 1» и «Интернет в Изборске. Этап 2» на общую сумму 900 тысяч рублей. В конце 2024 года в Изборске стало возможным подключение по волоконно-оптической линии связи более 110 частных домохозяйств для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету.

Ранее интернет и другие телеком-сервисы жители получали по старому медному кабелю с ограничением по скорости до 10 Мбит/с. Благодаря наличию современной волоконно-оптической инфраструктуры скорость интернета увеличилась до 800 Мбит/с.

«Спасибо за то, что поддерживаете систему ТОС. Будем продолжать!» – сказали активисты ТОС и жители Изборска.

«Нужно продолжать! Мы первые, кто реализовал такой проект с помощью ТОС. У вас заявка была качественная. Надо делать и продолжать», – отметил Михаил Ведерников.

Добавим, что Псковская область – первый регион России из числа субъектов СЗФО, где был реализован механизм софинансирования прокладки волоконно-оптических линий связи из средств областного бюджета в рамках конкурсов ТОС для обеспечения доступа жителей к высокоскоростному интернету в сельской местности.