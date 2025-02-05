Пушкинский заповедник опубликовал программу дней памяти поэта

12:23, 05 февраля 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» опубликовал программу дней памяти поэта. Как сообщили в музее, в нынешнем году она развёрстана на несколько дней и впервые пройдёт с участием сразу нескольких российских регионов.

В канун траурной годовщины, 9 февраля, в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) будет дан концерт вокальной музыки «Душа в заветной лире». Романсы и арии из опер русских композиторов XIX и ХХ века на стихи Пушкина исполнят ведущие солисты Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова, лауреаты премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано) и Александр Дудницкий (баритон).

Также в эти дни откроется выставка, которая прибудет в музейный НКЦ из Калининграда. Экспозиция, подготовленная сотрудниками Калининградского областного историко-художественного музея по материалам из собственного собрания и из фондов Историко-документального департамента МИД России (Архив внешней политики Российской империи), называется «А. С. Пушкин на дипломатической службе» и, в частности, знакомит своих посетителей с рядом уникальных архивных документов.

Завершат череду памятных акций открытием выставки «“Последняя дуэль“. Дмитрий Белюкин». Это – совместный выставочный проект Государственного музея А. С. Пушкина (Москва) и Пушкинского заповедника. Полотна, включённые в экспозицию, подробно, почти «пошагово» рассказывают о трагедии на Чёрной речке. Среди материалов, которые представляет Пушкинский заповедник, – монументальное полотно «Умирающий Пушкин» (1985–1986). Выставку разворачивают в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», в зале «Льнохранилище». Вход на её открытие, равно как и на все другие события из программы дней памяти А. С. Пушкина, – свободный.

Подробную информацию об этих и других мероприятиях, посвященных дню памяти поэта, можно найти на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника.