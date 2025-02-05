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Экономика

Портрет современного покупателя жилья описал эксперт

Как сегодня выглядит портрет покупателя жилья, рассказал генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Роман Максименко. Фото: ПАИ

«Сегодня участники специальной военной операции вкладывают средства в недвижимость для своих детей и семей», – сказал эксперт. Он объяснил, что выплаты, которые приходят участникам СВО, а также их семьям в случае трагических событий, семьи вкладывают в улучшение своих жилищных условий, что, безусловно, стимулирует рынок.

Также, по мнению Романа Максименко, около 5–7 % сделок в федеральной компании «Этажи-Псков» приходится на межрегиональные сделки. «Псковичи, которые хотят купить жильё в любом другом регионе, просто обращаются к нам, а мы в свою очередь передаём их дела нашим коллегам в другом городе», – объяснил гость эфира.

Ранее Роман Максименко рассказал, почему не стоит ждать «скидок» на новостройки, а также он указал на причины роста цен стоимости квадратного метра.

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