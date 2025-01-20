Стоит ли ждать снижения цен на жильё, рассказал эксперт рынка недвижимости

10:31, 20 января 2025, ПАИ

Стоит ли псковичам ждать «скидок» на жильё, рассказал генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Важно понимать, что у нас есть сегмент вторичного жилья и новостроек. Термин «скидки» может быть распространён только на новостройки», – сказал Роман Максименко. Он объяснил, что застройщик может сделать скидку на свою продукцию «как в магазине». В связи с этим псковичам не стоит ждать скидок на квартиры, наоборот – цена будет только расти.

Причинами роста цен стоимости квадратного метра, по словам эксперта рынка недвижимости, являются инфляционные процессы. «Существует официальная статистика Росстата по инфляции, а есть потребительская инфляция – это и фактический рост строительных материалов, и рост зарплат. Также в стране увеличился МРОТ, выросли налоговые ставки и появилась прогрессивная шкала», – пояснил генеральный директор «Этажи-Псков».

«Никаких массовых распродаж нет и не будет – это утопия», – заявил Роман Максименко. Он рассказал, что скидки на жильё могут быть «в моменте», если застройщику нужно закрыть какой-то из своих финансовых вопросов: «Иногда застройщик на какую-то конкретную квартиру готов предоставить скидку, так как ему, допустим, нужно закрыть свой финансовый вопрос. Он эту квартиру продаст, свои финансовые вопросы закроет и всё: больше никаких скидок не будет».

На вторичном рынке жилья понятия «скидки» вообще отсутствует, подчеркнул эксперт. «Существуют понятия изменения рыночной стоимости или изменения стоимости позиционирования. И тут важно понимать, будут ли цены падать», – сказал эксперт рынка недвижимости. Отвечая на вопрос о снижении стоимости на вторичку, Роман Максименко объяснил, что этого ждать также не стоит: «Ипотека «сдулась», а ключевая ставка высокая, и я уверен, что будет ещё выше. Возможно, что позже произойдёт уменьшение учётной ставки и монетарной политики Банка России, но сейчас ситуация выглядит так, что цены на вторичное жильё тоже будут продолжать расти или оставаться примерно на таком же уровне».

По данным федеральной компании «Этажи», которая существует в 250 городах России и СНГ, каждый месяц идёт рост стоимости вторичного жилья на 1,5–2 %. «В некоторые месяцы стоимость вторички, бывает, дешевеет на полпроцента за квадратный метр», – заключил Роман Максименко.