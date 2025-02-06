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Общество

В Великих Луках собака на глазах студентов нашла две закладки

Немецкая овчарка по кличке Натрикс из дежурной части ОМВД России по городу Великие Луки продемонстрировала свои профессиональные навыки поиска наркотических средств на встрече для студентов местного филиала Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Несмотря на уже «пенсионный» возраст служебной собаки, качество работы остаётся на высоте, что свидетельствует о высоком уровне подготовки. Не меньшее впечатление на зрителей произвела и бельгийская овчарка Зендель. Их внимание привлекли также щенки, которым исполнилось всего по шесть-семь месяцев. Для малышей это стало своего рода дебютным выступлением. И они успешно с ним справились», – отметили в ведомстве.

Помимо знакомства с кинологией, старший специалист группы комплектования ОМВД России по городу Великие Луки майор полиции Елена Кудрявцева и председатель общественного совета при ОМВД Василий Марченков рассказали студентам о плюсах работы в органах, не забыв упомянуть о предоставляемых государством социальных гарантиях.

В свою очередь эксперты-криминалисты продемонстрировали специальный чемоданчик, с которым они выезжают на места происшествий в составе следственно-оперативной группы. Молодые люди узнали о процессе создания гипсовых слепков и их значении для расследования преступлений, а также получили представление о дактилоскопии и дактилоскопической карте.

В завершение молодёжь выразила благодарность организаторам.

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В Великих Луках собака на глазах студентов нашла две закладки

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