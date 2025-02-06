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Происшествия

Девятилетняя девочка попала под колёса автомобиля в Невеле

Девятилетняя девочка попала под колёса автомобиля на пересечении улиц Герцена и Комсомольской в Невеле. За рулём LADA Granta был 59-летний мужчина. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Невеле
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Невеле
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Невеле
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Невеле
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Невеле
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Невеле
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Невеле
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"

Ребенок госпитализирован. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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