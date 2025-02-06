В Пушкиногорском районе депутаты поддержали преобразование муниципалитета в округ

14:02, 06 февраля 2025, ПАИ

Депутаты Собрания депутатов Пушкиногорского района поддержали преобразование муниципалитета в округ. Такое решение единогласно было принято на 20-й сессии районного Собрания в четверг, 6 февраля. Об этом сообщает глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала Оксаны Филипповой



Фото: из Telegram-канала Оксаны Филипповой



Фото: из Telegram-канала Оксаны Филипповой





«Сегодняшнему решению предшествовала большая подготовительная работа депутатов городского поселения «Пушкиногорье» и сельского поселения «Велейская волость», глав поселений, депутатов районного Собрания, проведение публичных слушаний, которые прошли в декабре-январе», – отметила Оксана Филиппова.

Напомним, что на февральской сессии Псковского областного Собрания депутатов планируется рассмотреть законодательные инициативы о преобразовании в округа от 10 районов региона.