Десять районов Псковской области могут быть преобразованы в округа уже к концу февраля - Елена Тимашова
Десять районов Псковской области могут быть преобразованы в округа уже к концу февраля, сообщила начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова в эфире авторской программы «Тема недели».
Напомним, в Псковской области в муниципальные округа преобразованы 14 районов, еще в пяти районах инициатива поддержана всеми представительными органами и направлено ходатайство в правительство области для подготовки и внесения соответствующего проекта закона в областное Собрание депутатов. Ещё в пяти муниципалитетах обсуждение и согласование инициативы завершается.
«Муниципальная реформа подходит к концу. Буквально до конца февраля, мы предполагаем, уже будет принят ряд законов по преобразованию районов в муниципальные округа. Публичные слушания прошли в девяти районах. Пушкиногорский район 28 января будет проводить завершающие публичные слушания», - сообщила Елена Тимашова.
«В январе - первой половине февраля завершатся сессии в оставшихся пяти муниципальных образованиях и будет понятно, все ли переходят от района к округу», - отметила она.
При этом завершили процедуру «под ключ» пять из десяти муниципальных образований, они уже направили свои инициативы о преобразовании в округа в адрес региональных властей.
«В феврале мы уже будем готовы принять решение. И это уже будет итоговая, завершающая стадия, когда мы уже можем начать муниципальное управление в новой форме в 24 муниципальных образованиях нашей области», - сообщила глава управления.
Десять районов Псковской области могут быть преобразованы в округа уже к концу февраля - Елена Тимашова
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