Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Десять районов Псковской области могут быть преобразованы в округа уже к концу февраля - Елена Тимашова

Десять районов Псковской области могут быть преобразованы в округа уже к концу февраля, сообщила начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова в эфире авторской программы «Тема недели».

Напомним, в Псковской области в муниципальные округа преобразованы 14 районов, еще в пяти районах инициатива поддержана всеми представительными органами и направлено ходатайство в правительство области для подготовки и внесения соответствующего проекта закона в областное Собрание депутатов. Ещё в пяти муниципалитетах обсуждение и согласование инициативы завершается.

«Муниципальная реформа подходит к концу. Буквально до конца февраля, мы предполагаем, уже будет принят ряд законов по преобразованию районов в муниципальные округа. Публичные слушания прошли в девяти районах. Пушкиногорский район 28 января будет проводить завершающие публичные слушания», - сообщила Елена Тимашова.

«В январе - первой половине февраля завершатся сессии в оставшихся пяти муниципальных образованиях и будет понятно, все ли переходят от района к округу», - отметила она.

При этом завершили процедуру «под ключ» пять из десяти муниципальных образований, они уже направили свои инициативы о преобразовании в округа в адрес региональных властей.

«В феврале мы уже будем готовы принять решение. И это уже будет итоговая, завершающая стадия, когда мы уже можем начать муниципальное управление в новой форме в 24 муниципальных образованиях нашей области», - сообщила глава управления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 января 2025

Десять районов Псковской области могут быть преобразованы в округа уже к концу февраля - Елена Тимашова
26 января 2025

Наблюдатели из Псковской области работают на выборах президента Белоруссии
25 января 2025

Игорь Сопов: Мы всегда внимательно следим за подготовкой избирательных кампаний в Белоруссии
23 января 2025

С жителями псковского микрорайона Завокзалье встретился Алексей Севастьянов
22 января 2025

Депутаты Куньинского района единогласно поддержали преобразование в округ
21 января 2025

Глава Локнянского округа поделился опытом реализации муниципальной реформы с коллегами
18 января 2025

Александр Котов вошёл в топ-20 медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России
16 января 2025

Михаил Ведерников – о контроле за реализацией нацпроектов: Работа в этом направлении всегда в зоне особого внимания

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...