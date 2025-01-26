Десять районов Псковской области могут быть преобразованы в округа уже к концу февраля - Елена Тимашова

12:34, 26 января 2025, ПАИ

Десять районов Псковской области могут быть преобразованы в округа уже к концу февраля, сообщила начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова в эфире авторской программы «Тема недели».

Напомним, в Псковской области в муниципальные округа преобразованы 14 районов, еще в пяти районах инициатива поддержана всеми представительными органами и направлено ходатайство в правительство области для подготовки и внесения соответствующего проекта закона в областное Собрание депутатов. Ещё в пяти муниципалитетах обсуждение и согласование инициативы завершается.

«Муниципальная реформа подходит к концу. Буквально до конца февраля, мы предполагаем, уже будет принят ряд законов по преобразованию районов в муниципальные округа. Публичные слушания прошли в девяти районах. Пушкиногорский район 28 января будет проводить завершающие публичные слушания», - сообщила Елена Тимашова.

«В январе - первой половине февраля завершатся сессии в оставшихся пяти муниципальных образованиях и будет понятно, все ли переходят от района к округу», - отметила она.

При этом завершили процедуру «под ключ» пять из десяти муниципальных образований, они уже направили свои инициативы о преобразовании в округа в адрес региональных властей.

«В феврале мы уже будем готовы принять решение. И это уже будет итоговая, завершающая стадия, когда мы уже можем начать муниципальное управление в новой форме в 24 муниципальных образованиях нашей области», - сообщила глава управления.