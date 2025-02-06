Пять лет колонии грозит псковичу за кражу стиральной машинки и микроволновки

15:29, 06 февраля 2025, ПАИ

Пять лет колонии грозит псковичу за кражу у знакомой стиральной машинки и микроволновой печи, сообщили ПАИ в прокуратуре.

В октябре 2024 года жительница Пскова пришла к подруге в гости, где провела три дня. В это время в ее частном доме жил знакомый собутыльник, она попросила присмотреть его за домом во время ее отсутствия, поскольку дверь дома не закрывалась. Мужчине потребовались деньги, и он решил продать стиральную машину из дома, который сторожил. На улице он встретил мужчину, которому продал машинку за 4000 рублей.

Спустя некоторое время, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина продал прохожим ещё и микроволновку.

Когда женщина вернулась из гостей, то заметила пропажу бытовой техники, кроме того, она утверждала, что ее знакомый похитил у неё ещё и электромясорубку, пальто сиреневого цвета, телефон, фен и тушь. Во время расследования факт хищения перечисленного имущества не подтвердился, поскольку у неё «в гостях» бывало много людей, а дверь в дом не запирается.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.