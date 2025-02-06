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Общество

Вторая модельная библиотека появится в Великих Луках

Вторая модельная библиотека появится в Великих Луках благодаря победе в федеральном конкурсе, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Модернизацию библиотеки-филиала № 2 Великолукской центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского проведут в этом году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

В здании выполнят косметический ремонт, создадут комфортные зоны для самых маленьких читателей и подростков, установят современное мультимедийное оборудование, организуют выставочное пространство и доступ к национальным электронным ресурсам, пополнят книжный фонд качественной литературой.

Модернизацию библиотеки планируют завершить до конца года.

Напомним, что с 2019 года в Псковской области по нацпроекту «Культура» открыли 14 модельных библиотек, а девять школ искусств получили музыкальные инструменты.

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