Вторая модельная библиотека появится в Великих Луках

16:04, 06 февраля 2025, ПАИ

Вторая модельная библиотека появится в Великих Луках благодаря победе в федеральном конкурсе, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Модернизацию библиотеки-филиала № 2 Великолукской центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского проведут в этом году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

В здании выполнят косметический ремонт, создадут комфортные зоны для самых маленьких читателей и подростков, установят современное мультимедийное оборудование, организуют выставочное пространство и доступ к национальным электронным ресурсам, пополнят книжный фонд качественной литературой.

Модернизацию библиотеки планируют завершить до конца года.

Напомним, что с 2019 года в Псковской области по нацпроекту «Культура» открыли 14 модельных библиотек, а девять школ искусств получили музыкальные инструменты.