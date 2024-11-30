14 модельных библиотек открыли в Псковской области по нацпроекту

15:33, 28 ноября 2024, ПАИ

14 модельных библиотек открыли в Псковской области по нацпроекту «Культура», а девять школ искусств получили музыкальные инструменты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В модельных муниципальных библиотеках отремонтировали помещения, закупили новые книги, а также современное оборудование и мебель. Вместе с этим прошло обучение персонала.

Также в этом году по нацпроекту обновлена библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева в Пскове. Книжный фонд пополнился на три тысячи экземпляров, и появились открытое пространство, которое можно трансформировать в конференц-зал, зона для молодёжного творчества и многое другое.

С 2019 года девять детских школ искусств в нескольких муниципалитетах и Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова оснащены музыкальными инструментами и новыми учебными материалами.

Кроме того, жители малых городов теперь могут смотреть концерты в исполнении известных солистов и коллективов России как в режиме онлайн, так и в записи. Это стало возможным благодаря созданию шести виртуальных концертных залов по региональному проекту «Цифровая культура».

Напомним, что национальный проект «Культура» направлен на сохранение и развитие культурного наследия России, поддержку современных художественных и культурных инициатив, обеспечение доступности культурных мероприятий для всех граждан. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.