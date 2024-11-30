Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

14 модельных библиотек открыли в Псковской области по нацпроекту

14 модельных библиотек открыли в Псковской области по нацпроекту «Культура», а девять школ искусств получили музыкальные инструменты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

14 модельных библиотек открыли в Псковской области по нацпроекту. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В модельных муниципальных библиотеках отремонтировали помещения, закупили новые книги, а также современное оборудование и мебель. Вместе с этим прошло обучение персонала.

Также в этом году по нацпроекту обновлена библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева в Пскове. Книжный фонд пополнился на три тысячи экземпляров, и появились открытое пространство, которое можно трансформировать в конференц-зал, зона для молодёжного творчества и многое другое.

С 2019 года девять детских школ искусств в нескольких муниципалитетах и Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова оснащены музыкальными инструментами и новыми учебными материалами.

Кроме того, жители малых городов теперь могут смотреть концерты в исполнении известных солистов и коллективов России как в режиме онлайн, так и в записи. Это стало возможным благодаря созданию шести виртуальных концертных залов по региональному проекту «Цифровая культура».

Напомним, что национальный проект «Культура» направлен на сохранение и развитие культурного наследия России, поддержку современных художественных и культурных инициатив, обеспечение доступности культурных мероприятий для всех граждан. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 ноября 2024

Найденную жителем Себежского района медаль бойца ВОВ передали в Пермский край
30 ноября 2024

Кубок Псковской митрополии по армрестлингу проходит в Печорах
30 ноября 2024

Четыре концерта органной музыки состоятся в Пскове
30 ноября 2024

Цвет, длина и упаковка: как правильно выбрать гирлянду
30 ноября 2024

Семья из Пушкиногорского района отметила 50-летие совместной жизни
30 ноября 2024

24% компаний в Пскове готовят для своих сотрудников новогодние подарки
30 ноября 2024

В микрорайоне Псковкирпич в Пскове ввели в эксплуатацию подземный водозабор
30 ноября 2024

До +5 градусов и дождь ожидаются в Псковской области 1 декабря

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...