Псковская волейбольная команда отправится в Самарскую область на масштабный турнир

17:19, 06 февраля 2025, ПАИ

Псковская волейбольная команда отправится на турнир Nova cup, который пройдёт в Самарской области с 13 по 16 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер коллектива Сергей Иванов.

В соревнованиях примут участие 26 команд со всей России. Их разбили на шесть подгрупп. Псковичи сыграют в подгруппе «E» против команд из Казани, Уфы и Москвы. После группового этапа за призы продолжат бороться только те команды, которые заняли первое и второе места в своей подгруппе. Остальные разыграют места с 15-го по 26-е.

Состязания проходят в возрастной группе среди юношей 2010-2011 годов рождения, а псковский коллектив в основном будет представлен игроками, которые младше максимально допустимого возраста. «Группа досталась нам очень сильная, весёлая. Мы едем не за медалями, а за опытом – наигрываться перед зональным этапом всероссийского первенства, который стартует 4 марта», – отметил Сергей Иванов.

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