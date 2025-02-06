Убирающие побережье Чёрного моря от мазута добровольцы предложили регламентировать свою работу

17:44, 06 февраля 2025, ПАИ

С активистами объединённого волонтёрского штаба «Мы вместе» встретился заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

На встрече добровольцы, которые занимаются очисткой побережья Чёрного моря от мазута, предложили регламентировать свою работу. Они посчитали нужным, чтобы все волонтёры, оказывающие помощь, были зарегистрированы на платформе «Добро.рф». Такая мера позволит обеспечить безопасность и защиту здоровья. Для участников штаба «Мы вместе» есть дополнительные меры поддержки. Например, возможность получить компенсационные выплаты в случае, если потребуется медицинская помощь, защита в экстренных случаях и другие.

Правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧС, возглавляемая вице-премьером Виталием Савельевым, поддержала эту инициативу. Регистрация доступна на сайте «Добро.рф» и через региональные штабы «Мы вместе».

Ранее сообщалось, что десятки заявок поступили от добровольцев Псковской области, готовых работать в зоне ЧС в Краснодарском крае. Для волонтёров будут обеспечены все условия. Поездка будет проходить с 24 февраля по 6 марта. Предварительную регистрацию для отбора можно пройти здесь.