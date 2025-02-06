Онлайн-школа для родителей абитуриентов откроется при ПсковГУ

17:31, 06 февраля 2025, ПАИ

В марте при ПсковГУ откроется онлайн-школа для родителей абитуриентов «Поступаем вместе!», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Участники познакомятся со всей необходимой для абитуриента информацией. Сотрудники университета проведут тематические вебинары по отдельным аспектам выбора профессиональной стратегии, подачи документов и успешного поступления в вуз или колледж, а также смогут оказать адресную помощь.

График вебинаров будет сформирован в конце февраля. Длительность занятий – 30-40 минут. Трансляции можно будет смотреть в записи. Регистрация проходит здесь.