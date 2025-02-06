Онлайн-школа для родителей абитуриентов откроется при ПсковГУ
В марте при ПсковГУ откроется онлайн-школа для родителей абитуриентов «Поступаем вместе!», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Участники познакомятся со всей необходимой для абитуриента информацией. Сотрудники университета проведут тематические вебинары по отдельным аспектам выбора профессиональной стратегии, подачи документов и успешного поступления в вуз или колледж, а также смогут оказать адресную помощь.
График вебинаров будет сформирован в конце февраля. Длительность занятий – 30-40 минут. Трансляции можно будет смотреть в записи. Регистрация проходит здесь.
Как создавались песни на эльфийском языке, рассказала основатель группы «Вольный ветер»
Убирающие побережье Чёрного моря от мазута добровольцы предложили регламентировать свою работу
Как изменилось оснащение Псковской областной больницы благодаря нацпроектам, рассказал Евгений Панфёров
«Создаём комфорт вместе»: вышел в свет спецпроект о развитии ТОС в Псковской области