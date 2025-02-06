Более 4,5 тысячи домовладений в Псковской области уже подключили к газу в рамках догазификации

18:58, 06 февраля 2025, ПАИ

Итоги и планы обсудили на первом в 2025 году заседании федерального штаба по газификации под руководством заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, руководители федеральных министерств и ведомств, а также российских регионов.

На данный момент жители страны подали 1,47 миллиона заявок на догазификацию, 86 % из них, или более 1,2 миллиона, выполнены. Также создана техническая возможность подключения для 1,54 миллиона домовладений.

В Псковской области от жителей региона принято более 19 тысяч заявок, 18 949 перевели в договоры, около 14,7 тысячи из которых исполнили. Техническая возможность подключения к газу создана для более 24 тысяч домовладений, а фактически пользуются газом уже в 4 572 домовладениях.

Только в течение 2024 года более 2 000 домовладений Псковской области подключили к газу в рамках догазификации. Всего в рамках программы социальной газификации построили более 220 километров сетей газораспределения и газопроводов-вводов. С начала года уже построили 11,4 километра газопроводов, выполнили пуск газа в 157 домовладениях.

«Группа «Газпром межрегионгаз» завершила прошлый год с очень хорошими результатами догазификации, выполнив все задачи, которые ставили руководство страны и ПАО «Газпром». Мы очень динамично начали и 2025 год: только в январе количество подключений превысило 25 тысяч. Рассчитываем, что этот боевой настрой сохранится и при поддержке федеральных и региональных властей текущий год станет «годом подключений», – отметил Сергей Густов.