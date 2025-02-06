Россельхознадзор обнаружил грубые нарушения в магазинах сети «Светофор»

07:45, 07 февраля 2025, ПАИ

Россельхознадзор обнаружил грубые нарушения при продаже молочных, мясных и рыбных продуктов в магазинах «Светофор», сообщает ТАСС.

Основные нарушения - отсутствие товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость, отсутствие маркировки или неполная/нечитаемая информация на ней, истекший срок годности, нарушение температурного режима хранения и нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки.

«По обнаруженным фактам выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Материалы направлены в прокуратуру для согласования внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Также информация направлена в Роспотребнадзор для принятия мер в рамках действующих полномочий», - сообщил Россельхознадзор.