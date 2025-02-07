Открытие катка в Финском парке Пскова состоится сегодня

09:31, 07 февраля 2025, ПАИ

Техническое открытие катка в Финском парке Пскова пройдёт сегодня, 7 февраля, в 15:00, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова.

Каток будет работать с 15:00 до 22:00. В выходные дни – с 11:00 до 22:00.

На территории катка есть прокат коньков, который работает до 21:00. Инвентарь выдаётся по предъявлении удостоверения личности или под залог.

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