Зарплата IT-кадров в Псковской области выросла на 21%

10:55, 07 февраля 2025, ПАИ

Зарплата IT-кадров в Псковской области выросла на 21 %, или на 8,5 тысячи рублей. Об этом ПАИ рассказали специалисты hh.ru.

В 2024 году в Псковской области наблюдался рост предлагаемых IT-зарплат, хотя для «джунов» было незначительное снижение оплаты труда в связи с уменьшением спроса на них. На данный момент для IT-специалистов в регионе предлагают доход около 50 тысяч рублей, что на 21 %, или на 8,5 тысячи рублей, больше, чем в прошлом году. В Москве, которая находится на первом месте по спросу IT-профессионалов, средняя заработная плата составляет 142 тысячи рублей в месяц.

Всего за прошлый год работодатели России разместили более 708 тысяч предложений для профессионалов. В частности, 25 % вакансий пришлось на программистов и разработчиков, 13 % – на специалистов технической поддержки, 8 % – на системных аналитиков, руководителей IT-проектов и аналитиков.

Больше остальных на отечественном IT-рынке работу ищут проект-менеджеры – в 2024 году они разместили более 268 тысяч резюме, 13 % из которых пришлось на СЗФО. Также в список вошли системные администраторы – 108 тысяч желающих устроиться по специальности, а 10 % из них из СЗФО, и тестировщики, которые опубликовали 91 тысячу резюме, а 15 % таких соискателей оказались из регионов Северо-Запада.

В отношении конкуренции Псковская область обогнала Москву: 11 активных резюме на одну вакансию и восемь активных предложений соискателей на должность соответственно.