Молодые полицейские приняли присягу в Псковской области
Молодые полицейские приняли присягу в центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Новоиспеченных сотрудников привёл к присяге заместитель начальника ЦПП УМВД России по Псковской области подполковник полиции Дмитрий Шрайнер.
От лица представителей старшего поколения с напутственным словом к полицейским обратился уроженец Псковской области, бывший министр внутренних дел Республики Марий Эл, генерал-майор милиции в отставке Анатолий Иванов.
«Клятва на верность закону и народу – очень большая ответственность, которая даётся только один раз в жизни», – отметил Анатолий Иванов.
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