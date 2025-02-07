Молодые полицейские приняли присягу в Псковской области

11:45, 07 февраля 2025, ПАИ

Молодые полицейские приняли присягу в центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Новоиспеченных сотрудников привёл к присяге заместитель начальника ЦПП УМВД России по Псковской области подполковник полиции Дмитрий Шрайнер.

От лица представителей старшего поколения с напутственным словом к полицейским обратился уроженец Псковской области, бывший министр внутренних дел Республики Марий Эл, генерал-майор милиции в отставке Анатолий Иванов.

«Клятва на верность закону и народу – очень большая ответственность, которая даётся только один раз в жизни», – отметил Анатолий Иванов.