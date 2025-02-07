Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартует в Пскове с 3 марта

12:45, 07 февраля 2025, ПАИ

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдёт в Пскове с 3 по 14 марта, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

В этом году в Псковской области запланированы соревнования по 34 компетенциям.

Студенты колледжей и техникумов в основной возрастной категории, а также школьники в юниорской категории будут конкурировать за возможность представлять регион на всероссийских отборочных и финальных этапах.