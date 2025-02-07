Кинокомпания судится с псковским предпринимателем из-за незаконного использования персонажа из фильма «Брат»

12:53, 07 февраля 2025, ПАИ

Кинокомпания СТВ подала в суд на псковского предпринимателя из-за незаконного использования образа персонажа Данилы Багрова из кинофильма «Брат». Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Согласно иску кинокомпания СТВ является обладателем исключительных авторских прав на кинофильмы «Брат» и «Брат-2», а также является обладателем исключительных прав на персонажа Данила Багров.

В ноябре 2022 года в магазине «Торсида» в ТЦ «Максимус» был установлен и задокументирован факт продажи товара с изображением Данилы Багрова.

Учитывая выявленный факт, общество обратилось в суд с иском о взыскании компенсации в 50 тысяч рублей.

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Кроме того, 31 января Арбитражный суд Псковской области взыскал с этого же предпринимателя в пользу кинокомпании СТВ десять тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на аудиовизуальные произведения «Брат» и «Брат-2». Как следует из мотивировочной части решения, в торговой точке, расположенной в ТЦ «Максимус», в августе 2024 года был установлен факт продажи футболки с изображением Данилы Багрова и с надписью «Сила в правде», воспроизводящей цитату из фильма «Брат-2».