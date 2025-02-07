Места для торговли цветами определили в Великих Луках

13:48, 07 февраля 2025, ПАИ

Места для торговли цветами на сезонной ярмарке с 3 по 9 марта определили в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Торговать цветами можно будет у дома № 1 на площади Калинина, у дома № 19 на улице Дружбы, у пересечения улиц Вокзальной и Гражданской, у дома № 28 на улице Зверева, у дома № 19 на улице Ставского, у дома № 34 на проспекте Ленина, между домами № 5 и 9 на улице Пионерской, у пересечения Октябрьского проспекта и улицы Льва Толстого.

По вопросам подачи заявок и заключения договоров следует обращаться в отдел потребительского рынка (площадь Ленина, 1, кабинет 108а) или по телефону (8 811-53) 3-84-32.