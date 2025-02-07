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Общество

В Пскове практически 90% рака молочной железы выявляется на I-II стадии

В Пскове практически 90% рака молочной железы выявляется на I-II стадии, сообщил главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Это происходит благодаря охвату населения диспансеризацией», – пояснил Максим Борисюк, уточнив, что выявлять болезни помогает онкоскрининг.

Главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова пояснила, что онкоскрининг – набор исследований, который помогает ранней диагностике рака и позволяет спасти жизнь людям, особенно если удалось найти онкозаболевание на I или II стадии. С первой стадией излечение возможно в 100% случаев.

Онкоскрининг особенно показан тем, у кого в семье уже были случаи онкозаболеваний.

«Скрининг – массовое и недорогое исследование, которое позволяет найти предвестники рака или рак на ранней стадии. Та же флюорография и маммография, раз в год – онкоцитология для женщин, для мужчин – анализ на ПСА, анализ кала на скрытую кровь – тоже онкоскрининги, которые можно пройти во время диспансеризации», – пояснил Максим Борисюк.

Труднее всего, по словам Марии Отрадновой, выявить рак поджелудочной железы, который долгое время протекает бессимптомно и плохо просматривается на УЗИ и КТ. Рак почки также долго развивается без симптомов, плохо диагностируются и лимфомы.

«Но всё это можно «поймать» во время диспансеризации. Опытного врача насторожат любые изменения в ваших анализах, после чего назначаются дополнительные исследования – КТ, МРТ и так далее», – отметила Мария Отраднова.

Она также добавила, что анализ крови на онкомаркеры должен назначать и расшифровывать врач-онколог и строго по показаниям, так как часто подобные анализы дают ложноположительный результат.

Ранее сообщалось, что у псковичек чаще всего обнаруживается рак груди, у псковичей – рак простаты.

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