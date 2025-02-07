Диспансеризация продлевает жизнь и улучшает её качество, заявила врач из Пскова

16:00, 07 февраля 2025, ПАИ

Диспансеризация продлевает жизнь и улучшает её качество, заявила главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3FM) в Пскове.

«Приходите на диспансеризацию! Эта фраза набила оскомину, но это единственный способ без затраты денег и энергии позаботиться о своём здоровье, скорректировать свой образ жизни. Это увеличит и продолжительность, и качество вашей жизни. Важно же жить не только долго, но и качественно», – подчеркнула Мария Отраднова.

Диспансеризацию можно пройти с 8:00 до 19:00 в будние дни и с 8:00 до 14:00 в выходные в отделении профилактики Псковской городской поликлиники по адресу улица Кузбасской Дивизии, 22 в Пскове.