Кто должен входить в команду на игре «Зарница 2.0», рассказали псковским школьникам

18:52, 07 февраля 2025, ПАИ

Кто должен входить в команду на игре «Зарница 2.0», рассказал руководитель дирекции патриотических проектов «Движения первых» Владислав Бердихин в медиацентре ПАИ на пресс-конференции, посвящённой организации и проведению в Псковской области военно-патриотической игры.

«Отряд состоит из командира, двух штурмовиков, инженера-сапёра, военкора, политрука, двух медиков и двух операторов БПЛА»,– отметил он и добавил, что в команде должно быть не менее двух девушек. Всего должно быть не менее десяти человек.

Владислав Бердихин также заметил, что в этом году стартует второй сезон игры и она будет направлена на развитие интеллектуальных и личностых качеств. Участников ждут как отрядные, так и индивидуальные задания, где будут проверять слаженность и налаживание коммуникации между отрядами.

Кроме того, будет введена категория для учащихся среднего профессионального образования. «Все студенты в возрасте от 18 до 21 года смогут принять участие в специальной категории», – подчеркнул руководитель дирекции патриотических проектов «Движения первых».

Отборочный этап на «Зарницу 2.0» стартовал 2 февраля и продлится до конца месяца. Муниципальный этап продлится до 16 апреля. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф на базе своего образовательного учреждения и собрать команду.