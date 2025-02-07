Кто должен входить в команду на игре «Зарница 2.0», рассказали псковским школьникам
Кто должен входить в команду на игре «Зарница 2.0», рассказал руководитель дирекции патриотических проектов «Движения первых» Владислав Бердихин в медиацентре ПАИ на пресс-конференции, посвящённой организации и проведению в Псковской области военно-патриотической игры.
«Отряд состоит из командира, двух штурмовиков, инженера-сапёра, военкора, политрука, двух медиков и двух операторов БПЛА»,– отметил он и добавил, что в команде должно быть не менее двух девушек. Всего должно быть не менее десяти человек.
Владислав Бердихин также заметил, что в этом году стартует второй сезон игры и она будет направлена на развитие интеллектуальных и личностых качеств. Участников ждут как отрядные, так и индивидуальные задания, где будут проверять слаженность и налаживание коммуникации между отрядами.
Кроме того, будет введена категория для учащихся среднего профессионального образования. «Все студенты в возрасте от 18 до 21 года смогут принять участие в специальной категории», – подчеркнул руководитель дирекции патриотических проектов «Движения первых».
Отборочный этап на «Зарницу 2.0» стартовал 2 февраля и продлится до конца месяца. Муниципальный этап продлится до 16 апреля. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф на базе своего образовательного учреждения и собрать команду.
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