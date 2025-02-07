Зарплата россиян выросла почти на 9%

17:44, 07 февраля 2025, ПАИ

По итогам 11 месяцев прошлого года реальная заработная плата россиян выросла на 8,7 %. Об этом председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

Реальные денежные доходы населения, по словам Михаила Мишустина, выросли на 8,4 %, а реальная зарплата – на 8,7 %. «Это означает, что люди получили больше и инфляция, скажем так, не смогла уменьшить доходы населения», – подчеркнул он.

Напомним, что в Псковской области, по данным Псковстата на 1 января 2025 года, просроченная задолженность по зарплате составила ноль рублей. В декабре 2024 года долг организаций перед специалистами составлял 1,722 млн рублей.