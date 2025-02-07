Число привлечённых к труду осуждённых выросло в Псковской области

16:57, 07 февраля 2025, ПАИ

Число привлечённых к труду осуждённых выросло в Псковской области на 2 % за 2024 год, рассказал временно исполняющий обязанности начальника регионального УФСИН России Виктор Леонов на коллегии УФСИН в пятницу, 7 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«В 2024 году мы выполнили серьёзную задачу по привлечению осужденных к труду. На конец года у нас фактически отсутствовали свободные трудовые ресурсы», – отметил Виктор Леонов.

Кроме того, произошло увеличение зарплаты осуждённых.