Аварийно-диспетчерской служба ПТС временно отвечает по изменённому номеру телефона
Из-за временных неполадок обычный телефон аварийно-диспетчерской службы Псковских теплосетей выведен из работы, сообщили ПАИ в пресс-службе муниципального предприятия.
Во время ремонтных работ жители могут воспользоваться телефоном АДС Псковских теплосетей (8112) 20-15-14.
Ранее сообщалось, что аварийные бригады успешно завершили ликвидацию засора канализационного коллектора в Писковичах в Псковском районе.
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