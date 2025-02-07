Аварийные бригады завершили ликвидацию засора канализационного коллектора в Писковичах

19:54, 07 февраля 2025, ПАИ

Аварийные бригады успешно завершили ликвидацию засора канализационного коллектора в Писковичах. Острота аварийной ситуации с коллектором в Писковичах снята – первый этап работ завершён, заявила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, циркуляция сточных вод восстановлена в тестовом режиме. Специалисты в выходные дни будут осуществлять мониторинг работы инженерных коммуникаций. В домах № 13 и 14 деревни Писковичи вода будет подана 7 февраля с 22:00. В ЖК «Видный» вода есть. Отключения в выходные дни не планируются, заявила глава Псковского района.

Она также отметила, за период противоаварийных работ из канализационной трубы диаметром 500 миллиметров удалено свыше 16 метров кубических засора. Длина засора составляла несколько десятков метров. На следующей неделе специалисты будут проводить восстановительные работы в сетях канализации.

«Уважаемые жители! Спасибо за терпение и понимание! Берегите инфраструктуру своих домов. От души благодарю за многодневный тяжёлый труд в сложных условиях работников аварийных бригад: вам досталась непростая задача, большое спасибо за профессионализм и выдержку! Коллегам из правительства области, МП «Горводоканал», управляющих организаций, главе и сотрудникам Писковической волости спасибо за поддержку», – поблагодарила Наталья Фёдорова.

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