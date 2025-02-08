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Уникальные изделия из эпоксидной смолы создаёт жительница Гдовского района

Уникальные изделия из эпоксидной смолы создаёт жительница посёлка Смуравьёво-2 Гдовского района Елена Кусовник, пишет газета «Гдовская заря».

Уникальные изделия из эпоксидной смолы создаёт жительница Гдовского района. Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

«В один прекрасный момент я поняла, что выходные дни, особенно осенью и зимой, стали скучными. Это весной и летом меня, как и многих земляков, занимают огородные хлопоты, а в холода тоска… Вроде и домашние дела все сделаны, а силы ещё остались для чего-то интересного. Так в моей жизни и появилось увлечение изготовлением изделий из эпоксидной смолы», – рассказала гдовичка.

С будущим хобби женщину познакомил интернет.

«Эпоксидная смола токсична, поэтому требуется выполнение простых правил безопасности при работе с этим веществом. Получается, что вместе с этим хобби в моём гардеробе появились такие аксессуары, как респиратор, шапочка для волос, перчатки и фартук. А временной мастерской для меня стала свободная квартира дочери: здесь мне ничто не мешает, и я спокойно занимаюсь любимым делом», – отметила Елена.

Из эпоксидной смолы гдовичка создаёт салатницы, подстаканники, брелоки, подсвечники, подставки, ёлочные игрушки, разделочные доски и многое другое.

«Теперь я уже на своём опыте знаю, что никогда не надо бояться пробовать что-то новое. Неважно, сколько тебе лет, чем ты занимаешься, главное – желание: если оно имеется, то и возможность точно появится», – отметила женщина.

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